Macron-Le Pen, une finale inédite au terme d'une campagne folle

Les deux finalistes du scrutin présidentiel sont désormais connus : Emmanuel Macron, arrivé en tête avec 23,9% des voix et Marine Le Pen (21,4%) seront opposés le 7 mai prochain. Au terme d'une campagne bousculée par l'élimination des favoris et les affaires judiciaires, le scrutin consacre surtout le rejet des deux partis traditionnels - le PS, incarné par Benoît Hamon (6,3%) et les Républicains emmené par François Fillon (19,9%). Avec 19,6%, Jean-Luc Mélenchon rate la dernière marche de justesse.