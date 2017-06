Macron veut en durcir les règles : tout comprendre à l'épineuse question des travailleurs détachés

Pendant la campagne, Emmanuel Macron avait expliqué pourquoi il ne souhaitait pas abroger cette directive européenne sur les travailleurs détachés. "On a près de 300.000 travailleurs détachés. Ce qui pose un problème, c’est le travail détaché illégal. Un travailleur détaché doit venir travailler aux conditions françaises, il ne peut pas y avoir un travailleur détaché européen qui travaille en dessous du Smic", avait-t-il déclaré.





"La France a presque autant de travailleurs détachés français qui vont ailleurs. Donc ceux qui proposent de déchirer tout simplement la directive et d’arrêter, ils iront l’expliquer aux centaines de milliers de Français qui tous les jours vont travailler aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Belgique, en Allemagne, en Espagne ou en Italie. Ce n’est pas mon souhait", avait-il ajouté. Par contre, il souhaite durcir le projet de la Commission, qui prévoit d'aligner les rémunérations des travailleurs détachés sur ceux de la main-d'oeuvre locale : il veut davantage de lutte contre la fraude et limiter le détachement à un an (une promesse de campagne).





Mi-juin, alors président, Emmanuel Macron a d'ailleurs rejeté un texte de compromis qu'il jugeait trop mou, quitte à braquer les voisins de l'Est. Son interview accordée à huit journaux européens jeudi a rajouté un peu d'huile sur le feu. Le président français y évoquait la question des travailleurs détachés : "Les grands défenseurs de cette Europe ultralibérale et déséquilibrée, au Royaume-Uni, se sont fracassés dessus. Sur quoi le Brexit s'est-il joué ? Sur les travailleurs d'Europe de l'Est qui venaient occuper les emplois britanniques (...) Le travail détaché conduit à des situations ridicules. Vous pensez que je peux expliquer aux classes moyennes françaises que des entreprises ferment en France pour aller en Pologne car c'est moins cher et que chez nous les entreprises de BTP embauchent des Polonais car ils sont payés moins cher ? Ce système ne marche pas droit." La Première ministre polonaise Beata Szydlo a accusé dans la foulée Emmanuel Macron d'"antipathie" à l'égard des pays d'Europe centrale. A voir si un terrain d'entente sera trouvé.