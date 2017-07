Macron veut réformer la taxe d'habitation : qu'est-ce que c'est, faites-vous partie de ceux qui seront exonérés ?

Ce sont à la fois les locataires et les propriétaires d'un bien, donc quasiment tous les ménages . A noter que les plus modestes peuvent, dans certains cas et sous certaines conditions, bénéficier d’exonération partielle ou totale de taxe d’habitation. Si sa suppression est bien votée, ce sont 8 personnes sur 10 (et non plus 2, comme c'était le cas auparavant), qui en seraient exonérés. Ainsi, à raison d'un revenu fiscal net supérieur à 20.000 euros par part dans le foyer, vous continuerez à payer cette taxe.