macrongirouette : la nouvelle campagne anti-Macron des Républicains déferle sur les réseaux sociaux

Début mars, LR avait publié une infographie intitulée "La Vérité sur la galaxie Macron", dépeignant Emmanuel Macron, ancien banquier d'affaires, vêtu d'un costume-cravate et d'un haut de forme avec un nez crochu, un cigare et une faucille rouge. Le tweet avait suscité l'émoi et avait été retiré quelques heures plus tard. Le candidat LR avait alors dénoncé une "caricature inacceptable" et réclamé des "sanctions" internes. Emmanuel Macron avait réclamé "le retour au respect civique" après la

diffusion de cette caricature, relevant selon lui d'une "imagerie antisémite". Les Républicains ont finalement remis le couvert, en attaquant cette fois de manière plus "soft".