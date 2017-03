Mais au fait, qui se cache derrière le rassemblement en soutien à François Fillon ?

Si ce n'est pas à la Manif pour Tous, à qui donc a été confiée l'organisation de la journée ? Les associations contactées nous renvoient toutes vers l'équipe du candidat, et plus précisément, vers "la société civile avec François Fillon", un ensemble de partenaires et personnalités détachés sur quarante thématiques, allant de la fiscalité au handicap. Son président, Pierre Danon, nous confirme son implication dans ce qui ressemble fort à un meeting en plein air :





"C'est bien sûr nous qui organisons le rassemblement. Quand on dit qu'elle a été confiée à la Manif pour Tous, il s'agit d'une fausse rumeur. Nous avons zéro contact avec eux. Il est vrai, en revanche, que nous entretenons des relations structurelles avec Sens Commun, mais ce n'est pas eux non plus qui gèrent la journée du 5 mars. Cela fait longtemps que les gens me demandent de monter une manifestation de soutien, hier c'était la goutte d'eau. Nous avons un fichier de 300.000 sympathisants actifs que nous relançons par téléphone. En ce qui concerne le matériel, nous pourrons affréter des bus et ressortir les drapeaux français avec les moyens de la campagne."





Pas d'implication officielle de la Manif pour Tous, ni de Sens commun, donc. Mais en parallèle, dans les réseaux des sympathisants de ces deux associations, l'ambiance est bel et bien à la mobilisation organisée. Pierre de Saulieu par exemple, ancien responsable de la Manif pour Tous et conseiller délégué aux écoles auprès de l'adjoint à l'Education de la mairie de Nancy, appelle sur sa page Facebook personnelle à la mobilisation générale. Et sur la page Facebook de Sens Commun-est... les voyages par covoiturages sont déjà en préparation.