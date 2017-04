Malgré ses hauts revenus, Fillon affirme qu'il n'arrive pas à mettre de l'argent de côté

Ce lundi matin, François Fillon était l'invité de la matinale de RMC et BFMTV. Mis en examen notamment pour détournement de fonds publics, il a été interrogé sur son rapport à l'argent et sa capacité à épargner. "Est-ce que vous arrivez à mettre de l'argent de côté ?" lui a demandé Jean-Jacques Bourdin. "Moi ? Personnellement ? Non" a répondu François Fillon.