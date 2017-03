Mandanda, Cabaye, Renard … Ces footeux qui soutiennent Macron

Face à cette tendance grandissante, le journaliste de "Quotidien" Azzedine Ahmed-Chaouch est allé à la rencontre de l’ancien milieu de terrain du PSG, Yohan Cabaye, présent en famille en région parisienne ce week-end. Pour expliquer son engagement pour Emmanuel Macron, Cabaye explique avoir "des amis en commun" avec l’ancien ministre de l’Economie, qui ne l’ont en revanche à aucun moment orienté vers ce choix politique : "Personne ne me convainc. J’ai mon avis et j’essaye de créer ma réalité."





Plus que des mesures précises, c’est avant tout la personnalité d’Emmanuel Macron qui a plu au joueur sacré champion de France avec Lille en 2011. Le footballeur n’hésite pas à louer le "dynamisme", "l’authenticité" et le fait qu’il reste "assez jeune". Comme beaucoup d’autres sportifs, Cabaye avoue ne s’être intéressé et impliqué aux enjeux politiques que très récemment : "Pour être honnête, c’est vraiment la première fois. Oui, je suis un joueur de foot, mais je reste une personne qui aime énormément son pays et je pense que ce sont des moments très importants."