Valls dézingue Hamon dans "Le Canard enchaîné" : "Il finira en-dessous des 10%"

Et dans le collimateur de l’ancien pensionnaire de Matignon et ses soutiens, l’accord Hamon-Jadot. "C’est mon rôle de dire attention !", estime Manuel Valls devant ses troupes. Pour lui, toute cette situation pourrait être le début d’un exode de socialistes en marche pour rejoindre Emmanuel Macron. "Hamon a rompu avec la ligne réformiste du PS. Il est sur un programme écolo-gauchiste qui tourne le dos non seulement à ce que nous avons fait depuis trois ans, mais aussi au discours de Montebourg sur la gauche industrielle et la gauche du travail. C’est une reprise des revendications de tous les zadistes du monde", explique Valls dans le Canard Enchaîné.





Pour Valls, les militants socialistes auraient dû être, comme leurs homologues écologistes, consultés sur l’accord et l’entériner ou non. "Puisque les militants d’Europe Ecologie ont été consultés sur l’accord avec le PS, pourquoi les militants socialistes ne le seraient-ils pas ?", rapporte l’hebdomadaire des propos de Valls. Ce dernier attaque même directement le programme de son ancien rival à l’investiture, jugeant qu’il s’apparente à "celui de Terra Nova, qui prônait l’alliance entre les bobos et la banlieue. C’est un recyclage de l’écologie d’extrême gauche." Pour lui, la sentence est sans appel : Hamon finira "au-dessous de 10%".