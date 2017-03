Après son soutien à Macron, Valls va-t-il être exclu du PS ?

Tout juste a-t-il reconnu que "le PS ne sera plus comme il a été jusqu'à maintenant après cette élection", et appelé à "une clarification et un dépassement" au sein du parti. En clair, assumer le schisme entre les sociaux-libéraux (aile droite) et les frondeurs (aile gauche).





Ce n'est d'ailleurs pas tellement le problème du moment. Agacés par les ralliements quotidiens des élus du PS auprès d'Emmanuel Macron, les soutiens de Benoît Hamon réclament un peu de discipline au sein de leur parti. Et le respect de la parole donnée par le Premier secrétaire du PS. A commencer par Laura Slimani, ex-patronne du Mouvement des jeunes socialistes, qui a réclamé "l'exclusion" du Premier ministre.