Manuel Valls, le favori qui rêvait d'être challenger pour gagner contre le système

Grand favori des sondages, du moins pour le premier tour de la primaire, Manuel Valls n'assume pas sa position. En fait, après le Brexit, les élections surprise Donald Trump et François Fillon, il se dit qu'être numéro 1, par les temps qui courent, n'est pas la position la plus confortable qui soit. Et pourtant, quand un sondage le donne perdant au second tour face à Arnaud Montebourg voire Benoît Hamon et qu'un journaliste lui fait remarquer, la réplique cinglante fuse :





"Vous vous êtes trompés, pas que vous d'ailleurs, sur tous les pronostics passés, sur tous les scrutins qui ont eu lieu un peu partout dans le monde et en Europe [...] et en France aussi. Je n'aurai pas la cruauté de vous ressortir vos analyses et la Une d'un certain nombre de vos journaux concernant la primaire de la droite."