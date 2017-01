Manuel Valls souhaite rencontrer le jeune homme qui l'a giflé en Bretagne

"Je vais rencontrer ce jeune homme", lance Manuel Valls. Ce vendredi matin invité de Jean-Jacques Bourdin, l'ancien Premier ministre est revenu sur l'épisode de la gifle, qu'un Breton de 19 ans lui a donnée alors qu'il était en déplacement à Lamballe dans les Côtes d'Armor.





"Ce n'est pas moi qui était en cause, ce n'est pas ma personne, mais quand, au nom d'une idéologie -- en l'occurence de l'extrême droite identitaire bretonne en s'affichant avec Dieudonné -- on porte un coup à quelqu'un qui représente l'intérêt général. Si on porte un coup à quelqu'un qui incarne, d'une certaine manière, l'autorité, c'est qu'on veut s'attaquer à l'autorité", commente Manuel Valls.