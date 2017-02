Soutien aux anti-Mariage pour tous et pro-PMA pour les couples de femmes... en une journée, Emmanuel Macron fait le grand écart

"On a humilié cette France-là", a déclaré ce jeudi Emmanuel Macron à propos des opposants au Mariage pour tous dans une interview accordée à l’Obs. Une sortie jugée "impardonnable" par la communauté lesbiennes, gays, bisexuelles et trans. "Ignorer toutes les haines qui se sont manifestées" contre des personnes LGBT durant les débats sur la loi Taubira relève d'une "erreur fondamentale", a déclaré à l'AFP Virginie Combe, la porte-parole de l'association SOS Homophobie.





Elle avait, lors de cette période, recensé 3,5 fois plus de signalements d'actes homophobes sur ses permanences téléphoniques. "On se demande si son objectif n'est pas de ratisser des voix qui ne sont pas de son côté", a ajouté cette militante associative.





Le secrétaire général de l'association Homosexualité et socialisme, lui, dénonce des déclarations "tragiques, inadmissibles, impardonnables". "On a quelqu'un qui se prétend libéré des tabous socialistes, qui se réclame du pragmatisme, et qui va faire le pire des racolages à droite", s’emporte-t-il. Du côté de Gaylib, association proche de l’UDI, "Macron essaie de ratisser large, même à droite de la droite".