Marine Le Pen a dévoilé ses 144 engagements présidentiels, ce qu'il faut en retenir

Dans son programme, Marine Le Pen met l'accent sur les TPE et PME. Elle souhaite alléger la complexité fiscale pesant sur ces petites et moyennes entreprises, alléger les charges sociales, maintenir le dispositif à taux réduit à 15% de l’impôt sur les sociétés pour les TPE-PME et créer un taux intermédiaire à 24% au lieu de 33% pour les PME.





Economiquement, de façon plus large, elle souhaite notamment interdire l’importation et la vente de produits provenant de l’étranger qui ne respectent pas les normes imposées aux producteurs français, se libérer des contraintes européennes et réserver la commande publique aux entreprises françaises.