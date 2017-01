Marine Le Pen cible François Fillon : "Il est congelé, il ne bouge plus, il s'est balladurisé"

Pour critiquer le champion de la droite, la candidate FN va jusqu'à citer en contre-exemple... Nicolas Sarkozy. "Si Sarkozy avait gagné la primaire, dit-elle, on aurait déjà eu cinq meetings, 18 polémiques, et l’intégralité des médias interviewerait toute la classe politique pour demander ce qu’on pense de sa dernière proposition. Depuis sa victoire, Fillon est tombé dans

un trou, il est congelé, il ne bouge plus". Et, insulte suprême : "Il s’est tellement balladurisé qu’il dit : 'Je m’expliquerai dans douze jours.' On n’a jamais vu ça !"