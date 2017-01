Marine Le Pen "en déplacement privé" : mais que va-t-elle donc faire à New York ?

Le voyage secret de Marine Le Pen a été précédé de plusieurs déplacements moins discrets à l'étranger, qui n'ont pas toujours tourné à son avantage. En avril 2015, elle s'était déjà rendue à New York pour assister, au milieu du gratin médiatique américain, à la soirée de gala du Times, qui l'avait désignée parmi les 100 personnalités de l'année. Au milieu des personnalités du show-biz, elle avait notamment lancé : "Je suis française, je ne parle pas anglais".





En mars 2016, l'intéressée, en quête de visibilité internationale, s'était rendue au Canada, où l'accueil réservé avait été pour le moins glacial, notamment chez les élus du pays. Et déjà, en 2011, la présidente du FN s'était rendue à New York, où sa rencontre avec l'ambassadeur d'Israël à l'ONU Ron Prosor s'était soldée par une déclaration de la diplomatie israélienne affirmant qu'il y avait eu "un malentendu" et que l'ambassadeur était tombé dans "un piège" en croyant se rendre "à une rencontre organisée par la mission française". Des déboires qui peuvent aussi expliquer la discrétion de la candidate sur ce nouveau déplacement à l'étranger.