Marine Le Pen "fasciste" : Jean-Luc Mélenchon avait bien le droit de le dire

Non, Jean-Luc Mélenchon n'a pas "injurié" Marine Le Pen en usant du terme "fasciste" à son égard, le 5 mars 2011. C'est en tout cas ce qu'a établi la Cour de cassation, mardi 28 février, dans l'ultime jugement opposant depuis six ans celui qui était alors patron du Front de gauche et sa rivale du Front national.





Rembobinons jusqu'à cette pré-campagne électorale. A l'époque, mars 2011, Jean-Luc Mélenchon est au fond des sondages en vue de la présidentielle 2012, recueillant autour de 5% dans les sondages, quand les instituts promettent, à l'instant T, le second tour à la patronne du FN, notamment un sondage paru dans Le Parisien. Pour ce qui paraîtrait presque anodin aujourd'hui, il s'agit d'un branle-bas-de-combat à l'époque.