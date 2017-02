Pourquoi François Hollande a-t-il rendu visite aux francs-maçons ?

Pour fêter ses 300 ans, la Franc-maçonnerie a reçu ce lundi la visite d’un hôte de marque au siège du Grand Orient en la personne de François Hollande. Si ce dernier s’était déjà rendu au 16, rue Cadet en 2011, c’est bien la première fois qu’un président de la République en exercice pénètre dans ce lieu historique.





Outre la visite du musée de la franc-maçonnerie, le chef de l’Etat est surtout venu délivrer deux messages, un premier de remerciement et un second d’avertissement. François Hollande a expliqué que "le sens de sa présence" était "une démarche de reconnaissance pour ce qui a été apporté génération après génération" par les francs-maçons, dont le but de "rendre la société plus juste" et de "bâtir un monde plus fraternel".





Inquiet par la montée de l’extrême-droite, il s’est efforcé de souligner à quel point; "en ces périodes tumultueuses", les valeurs maçonniques pouvaient être précieuses. "Votre message est d’une grande actualité. Je ne dirais pas que les combats sont les mêmes mais en trois siècles finalement, ce sont toujours les mêmes valeurs qu'il nous faut promouvoir, organiser et défendre", a affirmé le président, citant la lutte contre l’obscurantisme, le fanatisme et le fondamentalisme ou encore l’égalité sociale.