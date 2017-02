Marine Le Pen refuse de répondre à la police : que risquez-vous si vous faites la même chose ?

Marine Le Pen dit "non". Et elle en a le droit. La présidente du Front national était convoquée mercredi afin d’être entendue par les enquêteurs dans l’affaire des assistants d'eurodéputés de son parti. Son entourage a fait savoir ce vendredi qu’elle avait refusé de répondre aux questions. Selon son avocat, "elle considère que le risque, c'est l'instrumentalisation de la justice durant la campagne électorale".





Contrairement à sa cheffe de cabinet, convoquée le même jour et mise en examen, ou son garde du corps, lui relâché, la candidate peut se permettre une telle réponse. Car elle est sous l’égide de son immunité parlementaire, en l’occurrence européenne. Mais pour Bernard Cazeneuve, ulcéré, la candidate va trop loin. "Lorsqu'on prétend aux plus hautes responsabilités, on ne peut se placer au-dessus des lois de la République", a notamment réagi le Premier ministre.