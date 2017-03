Convoquée, Marine Le Pen n'ira pas chez les juges : la présidente du FN en a bien le droit

Toutefois, la levée de l'immunité parlementaire ne signifie pas que Marine Le Pen devra se rendre à toutes les convocations de la police et de la justice, et notamment celles ayant trait à l'affaire des emplois présumés fictifs du Parlement européen. Comme se l'est fait confirmer LCI auprès du Parlement européen et du Syndicat de la magistrature, "une levée ne s'applique qu'à une affaire, au cas par cas". Et d'ailleurs, Marine Le Pen ne s'est pas gênée pour en faire usage : convoquée par la justice dans le cadre de l'affaire des emplois présumés fictifs au Parlement européen, elle a d'ores et déjà fait savoir, vendredi 3 mars, qu'elle ne s'y rendrait pas.





Pour qu'elle y soit obligée, il faut entamer une nouvelle procédure, qui passe donc par une demande du parquet chargé de l'affaire auprès de la Commission des affaires juridiques du Parlement, qui décidera d'y donner suite ou non auprès du Parlement européen.