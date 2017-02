"Je ne comprends rien à ce que fait et ce que dit François Fillon" : Marine le Pen joue les perplexes

"Parallèlement, il explique que c’est parfaitement légal et qu’il n’y aucun problème, mais que cela ne correspond pas à l’évolution de la société telle qu’il l’a senti depuis [...] C’est là où il y a le mensonge, pour une raison simple : il a arrêté ce contrat [celui de sa femme, ndlr] juste quelques jours avant la mise en place d’une loi sur la transparence qui oblige à [le] rendre public."





La loi relative à la transparence de la vie publique, adoptée en 2013 après l’affaire Cahuzac, oblige en effet les élus et leurs collaborateurs à fournir une déclaration d'intérêts et une déclaration de situation patrimoniale. A l’époque, François Fillon est un des premiers à dévoiler publiquement sa déclaration de patrimoine. Sa déclaration d’intérêts avait ensuite été transmise à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique en janvier 2014. A la case des activités du conjoint : "collaborateur à la Revue des deux mondes". Penelope Fillon n’est mentionnée nulle part ailleurs. Et c'est bien normal : la carrère parlementaire de Penelope Fillon s'est arrêtée en 2013. Ce lundi, François Fillon a soigneusement oublié de mentionner le rôle que la loi a pu avoir dans la cessation de "ces faits légaux et transparents".