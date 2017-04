Marine Le Pen rêve d'affronter Jean-Luc Mélenchon au second tour de la présidentielle

Marine Le Pen VS Jean-Luc Mélenchon : ce pourrait être l'affiche du second tour de l'élection présidentielle. C'est en tout cas ce qu'aimerait la présidente du Front national. "Il est en tête des adversaires qui nous arrangent le plus, devant Macron et Fillon" a avoué à LCI un membre de l'équipe de campagne de la candidate. Ce dernier a même montré de l'estime et de la sympathie pour le candidat de La France insoumise ; étonnant quand on connaît ses antécédants avec Marine Le Pen. "Seuls deux candidats ont l’étoffe, le reste ce sont de petits mecs. La politique, c’est aller vers la puissance. Certes on va vers les programmes mais le charisme compte, l’aura. Il avait les qualités personnelles, la consistance qui permet de monter. On a de l’estime pour lui, et plus du mépris pour Macron."