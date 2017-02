Marine Le Pen s'attire les foudres des fonctionnaires, un mauvais calcul électoral ?

Et cette opération séduction du FN envers les fonctionnaires a porté ses fruits puisqu'aujourd'hui, Marine Le Pen serait leur candidate préférée. Selon un sondage Cevipof publié au début du mois de janvier, elle arrive en tête des intentions de vote des fonctionnaires au premier tour de la présidentielle (entre 20,7% et 22,2%). Si les hauts fonctionnaires (de catégorie A) ne plébiscitent pas la présidente du FN, elle a la préférence des fonctionnaires de catégorie B et C (entre 21,3% et 27,6%). La présidente du Front national obtient ses meilleurs scores dans la fonction publique hospitalière (22,7%). 52% des policiers se disent prêts à voter pour la présidente du FN au premier tour de la présidentielle, de même que 44% des militaires et gendarmes.





Dans son programme, Marine Le Pen ne ménage pourtant pas sa peine à l'égard des fonctionnaires : elle propose ainsi de dégeler et de revaloriser leur point d’indice. Elle souhaite également maintenir au maximum les hôpitaux de proximité et augmenter les effectifs de la fonction publique hospitalière. Concernant la police, elle veut recruter 15.000 policiers et gendarmes, et leur permettre de se recentrer sur leurs missions de sécurité publique en les libérant des tâches indues et administratives.