Marine Le Pen se voit refuser l’entrée du camp de Grande-Synthe (après avoir trouvé portes closes à la Trump Tower)

Ce mardi, Marine Le Pen a décidé de se rendre dans son "fief" des Hauts-de-France : au camp de Grande-Synthe et à Calais pour rencontrer les commerçants. Mais aux abords du camp, l'accès lui a été refusé. Marine Le Pen y a vu un "refus politique". "On n'accueille que les gens qui sont d'accord" a-t-elle déclaré aux journalistes qui l'accompagnaient.





A la question de savoir si elle avait formulé une demande d'autorisation, elle a estimé que cela n'était pas nécessaire. "Accompagnée de la presse il me semble que refuser l’entrée de ce camp c’est lutter contre la liberté de la presse et la liberté de l’information, non ? "