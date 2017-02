Taxer les contrats des salariés étrangers : que cache la mesure-phare du FN ?

En revanche, le parti ne sait toujours pas à quelle fréquence sera versée cette taxe. "A ce stade, nous en sommes aux orientations et aux engagement généraux, précise cet énarque. La taxe pourra être appliquée tous les six mois ou tous les ans, ce n’est pas le plus important. On verra ce qui est le moins coûteux à mettre en place, et seul Bercy peut nous le dire. Il s’agit d’un détail technique. Nous sommes partis sur une application de la taxe tous les mois, mais si l’administration nous dit que c’est plus pratique de tous verser à la fin de l’année, nous le ferons."





Cette proposition dissuadera-t-elle les patrons d'embaucher des gens à cause de leur nationalité ? Ce sera selon leur bon vouloir, répond Florian Philippot : "Si l'employeur veut vraiment s'offrir les services d'un salarié étranger qu'il estime extrêmement compétent, il y mettra le prix. Sinon, il embauchera un Français et cela permettra d'éviter cette déflation salariale permanente liée à l'immigration massive."