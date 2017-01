Marine Le Pen veut bâtir "une majorité présidentielle" au-delà de son camp

Marine Le Pen se prépare déjà à l'après. Tout juste entrée en campagne, elle a détaillé mercredi, lors de ses voeux à la presse, la façon dont elle compte rassembler autour d'elle pour construire "une majorité présentielle". Comprendre : pour elle, passer le cap du premier tour est d'ores et déjà une formalité.

Et Marine Le Pen, qui expliquait dans une récente interview au mensuel Causeur que "l'union des droites est un fantasme", est particulièrement souple dans l'ouverture qu'elle propose. Car, dit-elle :