Marion Maréchal-Le Pen attaque Emmanuel Macron... en relayant un site bidon

L'article du site falsifié mentionne même une source AFP. Or cette information est introuvable dans le fil de l’agence de presse. Par ailleurs, quelques instants plus tard, le vrai quotidien Le Soir, cette fois, a confirmé le détournement de son site. Le lien partagé par la députée frontiste est donc bel et bien monté de toutes pièces. Ce dont Marion Maréchal Le Pen s’est aperçue un peu trop tard…