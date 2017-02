Mea culpa de François Fillon : l’opposition n’est pas (du tout) convaincu

Devant un parterre de 200 journalistes, François Fillon a tenu une conférence "vérité". Acculé suite aux accusations d'emplois fictifs, le vainqueur de la primaire de la droite a développé son argumentaire. Oui, il a bien employé sa femme et ses enfants, mais tout a été fait, selon lui, dans la légalité. Mais "ce qui était acceptable hier ne l'est plus aujourd’hui", reconnaît François Fillon. L'ancien Premier ministre a d'ailleurs présenté ses excuses aux Français.





Insuffisant pour ses opposants politiques. Benoît Hamon a été l'un des premiers à réagir. "Personne ne pense que cette situation est normale", lâche le candidat à la présidentielle. Ajoutant : "On ne peut pas demander des sacrifices aux gens et donner le sentiment que l'on n'applique pas à soi la sévérité, l'austérité qu'on demande aux autres". Une allusion piquante à au programme de son adversaire.