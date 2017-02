Meeting de Marine Le Pen à Nantes : des bus du FN pris pour cible

L'un des véhicules a été recouvert de peinture, avant d'être escorté jusqu'au Zénith par des camionnettes de gendarmerie. La circulation a été momentanément bloquée dans les deux sens. Des pompiers sont également intervenus pour maîtriser un départ de feu. "Trois bus, deux venant de Rennes et un de Vitré ont été attaqués. Il y avait un barrage, la voie était bloquée, et ils ont brûlé des pneus. On ne pouvait plus avancer", a déclaré Emeric Salmon, conseiller régional FN de Bretagne, à l'AFP .





Au moins une centaine de camions de CRS étaient déployés aux abords du Zénith tandis qu'aux ronds-points, les policiers procédant à des contrôles routiers.