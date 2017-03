Mélenchon à République : le meeting pouvait-il accueillir 130.000 personnes ?

Si les images diffusées par la France insoumise offraient à voir des débordements du côté des rues et boulevards adjaçents, et que le témoignage des journalistes de LCI et de participants confirmaient que la place était bel et bien remplie, le chiffre de 130.000 (le seul annoncé, la préfecture ne communiquant pas sur ce type d'événements) demeure difficile à vérifier. L'outil MapChecking, qui avait fait la joie des internautes le jour du rassemblement du Trocadero, offre une réponse partielle, en crédibilisant l'hypothèse, avec une densité légèrement inférieure à trois personnes au m², répartie sur l'intégralité de la place, les artères qui l'entourent et une partie de celles qui en partent. Mais les témoignages sur place et les images retransmises ne permettent pas de trancher la question.