Mélenchon dragué par Hamon mais critiqué par Cambadélis

Benoît Hamon et Jean-Christophe Cambadélis ne sont visiblement pas d'accord sur le cas Jean-Luc Mélenchon. Ce mercredi en début d'après-midi, le premier a appelé le leader de La France insoumise à le rejoindre pour créer une alliance à gauche en vue de la présidentielle. "J'appelle désormais tous les électeurs, ceux qui sont engagés dans la lutte contre les injustices, j'appelle les sociaux-démocrates intimement attachés au progrès social et à la démocratie, mais aussi le Parti communiste, les communistes et Pierre Laurent, les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon, à réunir leurs forces aux miennes", a lancé le candidat socialiste.