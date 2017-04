Mélenchon et l'intox du "dictateur gauchiste corrompu" : histoire d'un raccourci bien pratique

Un extrait qui manque cruellement de remise en contexte. Car il y a une suite à cet épisode du 26 mai 2016. En effet, les propos tenus à l'antenne par François Lenglet au sujet d'un "Evo Morales corrompu" ne sont pas passés inaperçus. Cet argumentaire, qui faisait explicitement référence à "l'affaire Gabriela Zapata" - un feuilleton politico-médiatique impliquant un fils caché du président et des soupçons de trafic d'influence en faveur d'une entreprise chinoise - a fait réagir jusqu'à l'ambassade française de Bolivie.





Le lendemain de l'émission, l'ambassadeur Jean-Paul Avila a ainsi adressé une lettre à France 2, l'informant de son "indignation par rapport aux propos démesurés et au manque d'information et du prudence" du journaliste. Et a rappelé que le Parlement avait blanchi Evo Morales des accusations de trafic d'influence en faveur de son ex-compagne Gabriela Zapata. Conclusion : pour l'heure, et même si de nouveaux rebondissements peuvent survenir dans cette sulfureuse affaire, Evo Morales est considéré comme innocent. A l'époque, Acrimed et Arrêt sur Images avaient soulevé la bourde du journaliste économique.