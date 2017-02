Mélenchon pourrait bien nous refaire le coup de l'hologramme

Et si ce n’était qu’un coup d’essai ? Ce dimanche, Jean-Luc Mélenchon a tenu deux meetings en simultané à Lyon et à Aubervilliers grâce à une représentation holographique. Une première dans l’histoire de la politique française. En déplacement dans la capitale des Gaules, où 12.000 personnes étaient venues le voir (selon les chiffres de l’organisation), le candidat de la France a aussi pu se produire en région parisienne, avec une mise en scène savamment orchestrée.





Une prouesse technique et technologique rendue possible par les équipes d’Adrénaline Studio, le prestataire qui s'occupe de créer ce tour de magie. Interrogé par LCI, le directeur artistique Sébastien Mizermont s'est d’abord félicité du rendu final et de l’engouement du public présent à Aubervilliers. "On est super content. On a vu les gens applaudir, nous a-t-il expliqué avant de faire sa propre critique. J’aurais voulu qu’il soit plus grand, qu’il bouge plus… mais on n'a eu que trois semaines pour concevoir l’hologramme. L’inconnue qu’on avait, c’était le passage de signal par satellite. On avait fait deux séquences tests avec lui pour tout vérifier, et ça s’est bien passé."