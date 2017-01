Mélenchon : "Macron parle aux gens comme à des domestiques"

Le candidat de la France insoumise s'en est pris à Emmanuel Macron ce dimanche lors du Grand Jury LCI-RTL-Le Figaro. "Cet homme vit ailleurs (...) il vit tellement ailleurs qu'il parle aux gens comme à des domestiques: quand il fait son meeting à Paris, il se met à hurler pour dire aux gens : vous allez militer, etc. Moi je ne parle jamais aux gens comme ça" a lancé Jean-Luc Mélenchon.





"Il n'en rate pas une, il ne peut pas s'en empêcher. Il arrive dans le Pas-de-Calais et il leur dit : ah bah oui, il y a le tabagisme et l'alcoolisme. Il ne manque plus que l'inceste et comme ça le tableau serait complet!", a dénoncé l’eurodéputé.





Il faisait référence à un déplacement à Noeux-les-Mines, dans le Pas-de-Calais, vendredi, de l'ex-ministre de l'Economie au cours duquel il avait déploré que "l'alcoolisme et le tabagisme se (soient) installés dans le bassin minier. Tout comme l'échec scolaire".