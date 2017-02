Mélenchon propose à Hamon et Jadot de soutenir une candidature unique, "la sienne"

Revendiquant mercredi soir plus de 248 000 "soutiens citoyens" inscrits sur son site de campagne, il s'est dit "prêt à faire confiance". "Mais pas question de dire on va renégocier le Traité européen, on va arrêter le nucléaire et finalement ne rien faire du tout", a-t-il averti.





Jean-Luc Mélenchon a adressé une main tendue aux électeurs socialistes et écologistes, dans l'hypothèse d'une qualification au 2e tour de la présidentielle 2017. "A la fin, ne doutez pas une seconde, si je suis au 2e tour, tous ceux qui veulent participer au grand œuvre seront les bienvenus, mais sur la base du programme triomphant" du mouvement de la France insoumise.