Mélenchon répond à Fillon : "S'il y a un Ubu dans la confusion mentale et politique, c'est plutôt lui que moi"

François Fillon accusait notamment Jean-Luc Mélenchon de "fantasme" à propos de cette alliance entre la France et l'Amérique du sud. "On me dit qu'on est dans une sorte de fantasme... C'est toujours flatteur à mon âge", a plaisanté le tribun devant ses nombreux supporteurs réunis à la Prairie des Filtres.





Avant de rétorquer à François Fillon, toujours sur le terrain des relations internationales :