Mélenchon veut prolonger jusqu’au 15 janvier la date limite d’inscription sur les listes électorales

Constatant l'afflux de fin d'année pour s'inscrire sur les listes (les citoyens de 18 ans et plus ont jusqu'au 31 décembre pour le faire), Jean-Luc Mélenchon rappelle que "malheureusement environ 9 millions de Français en âge de voter risquent encore de ne pouvoir participer au scrutin" faute d'être "inscrits régulièrement" sur les listes, dont "6 millions" de "mal inscrits". "Ceux-là le découvriront au dernier moment et ils seront empêchés de voter", regrette le candidat, évoquant un "problème bien connu des responsables du pays".





Il regrette à ce titre que la récente décision du Parlement d'instaurer de nouvelles modalités pour pouvoir s'inscrire jusqu'à 36 jours avant la date du scrutin ne "s'applique pas pour les prochaines élections de 2017". "Le nombre accru d'inscriptions ne fera que renforcer la souveraineté du peuple lors des prochaines élections. Et donc la force de notre Nation", argumente-t-il.