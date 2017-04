Menace terroriste sur la campagne : comment sont protégés les candidats ?

Les candidats se voient donc attribuer un nombre de policiers en fonction d'une grille établie par l'Unité de coordination de la lutte antiterroriste (Uclat). La classification va de l'Uclat 1 (menace la plus élevée) à Uclat 4 (menace la moins élevée) et le nombre de policiers peut être revu à la hausse à tout moment.





Ainsi, toujours selon l'hebdomadaire, François FIllon (Uclat 2) dispose à tout instant d'au moins six agents et même douze désormais. Tandis que Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Benoît Hamon en ont cinq en permanence, Jean-Luc Mélenchon trois, François Asselineau deux et Nicolas Dupont-Aignan et Jacques Cheminade un. Quant à Philippe Poutou et Nathalie Arthaud, ils refusent la protection policière.