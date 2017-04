Menaces d'attentat sur la présidentielle : Mélenchon envoie un SMS de "solidarité" à Fillon et Macron

Au premier, Jean-Luc Mélenchon a envoyé : "J'apprends que vous auriez été visé par un projet d' attentat. Je vous dis ma totale solidarité face à la menace. Que notre campagne en complète opposition soit le meilleur des démentis au programme totalitaire des terroristes."





Au second, il a écrit : "On dit que vous auriez été menacé. Je vous dis mon émotion et ma complète solidarité personnelle. Que notre campagne et notre opposition républicaine soient la démonstration de l'échec du projet des violents."