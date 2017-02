Michèle Alliot-Marie : "Il faut cesser de mentir aux Français"

A la recherche des 500 parrainages d’élus pour se présenter à la présidentielle, Michèle Alliot-Marie suggère d’arrêter "de faire ces promesses chiffrées qui ne sont jamais tenues". "C'est ça qui dégoute les Français de la politique", assure-t-elle. A ses yeux, la palme de la démagogie revient à Marine Le Pen. "Elle sait très bien capter ce que sont les angoisses, les rejets et les répulsions d'un certain nombre de Français. Mais elle n’apporte pas de véritables solutions crédibles qu'on peut mettre en œuvre".





Néanmoins, la présidente du FN n’est pas la seule cible de Michèle Alliot-Marie, qui accuse aussi Emmanuel Macron d’être "dans une posture de télévangéliste". "On ne sait pas ce qu'il pense. On a l'impression qu'il y a des petites mesures, il pique à droite et à gauche pour essayer de se faire un électorat. Mais il n'y a rien derrière tout ça, il n'y a pas de vision et pas de cohérence".