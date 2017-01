Michèle Alliot-Marie propose "l'interdiction du droit de grève pour les fonctionnaires"

Michèle Alliot-Marie, candidate à la présidentielle, s'est toujours revendiquée "gaulliste" et souhaite par sa candidature disputer cette ligne politique à François Fillon. Pour ce faire, elle affirme vouloir se démarquer du trop-libéral candidat LR avec une ligne plus "sociale".





Ce vendredi 20 janvier, l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy donnait une interview au Parisien. Et, à l'instar de son premier rival, elle cible les fonctionnaires : "Je propose qu'il y ait l'interdiction du droit de grève pour les fonctionnaires, afin d'assurer la continuité du service public." Et d'ajouter : "Comme je suis favorable à l'interdiction d'exprimer une idéologie syndicale ou religieuse". Entre cette proposition et celle de François Fillon de supprimer 500.000 postes, les fonctionnaires n'ont que l'embarras du choix.