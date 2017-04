MIGRANTS : QUI PROMET QUOI ? - Répondez à notre instantané du jour

Du camp de Grande-Synthe, il ne reste presque plus rien. Lundi soir, après une rixe entre Kurdes et Afghans, un incendie a ravagé le site ouvert en mars dernier par la municipalité et Médecins sans frontières. Désormais, sur les cendres des 300 petits chalets en bois qui abritaient les migrants, la question des responsabilités brûle. Selon les témoignages, la discorde serait venue de l'augmentation du nombre d'Afghans après le démantèlement de la "jungle" de Calais, à 40 km de là. Les Afghans, arrivés après, étaient parqués dans les cuisines collectives, tandis que les Kurdes, dormaient dans les chalets, ce qui aurait provoqué le mécontentement des premiers.