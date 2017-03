Ministres (ou ex-ministres), parlementaires, élus… Qui soutient désormais Macron ?

Presque plus une journée ne s’écoule sans qu’une personnalité politique n'annonce son soutien à Emmanuel Macron. En confortant son avance sur François Fillon au premier tour, il voit la probabilité d’affronter (et de battre) Marine Le Pen au second être chaque jour renforcée.





Pas étonnant donc dans ces conditions de voir des hommes et des femmes politiques (dont certains avaient disparu des écrans-radars) prendre parti pour le candidat d’En Marche. Et compte tenu de sa volonté de dépasser le clivage droite-gauche, ces nouveaux soutiens viennent d’horizons divers…