Mis en examen ou pas, François Fillon ira "jusqu'à la victoire"

Si, à Tourcoing, François Fillon a bien pris soin de ne pas croiser les journalistes, le candidat de la droite à la présidentielle n'a pas laissé passer l'occasion de faire campagne dans la presse. Vendredi, il a donc affirmé qu'il ne renoncerait pas en cas de mise en examen pour les emplois présumés fictifs de son épouse et qu'il irait "jusqu'à la victoire", dans une interview publiée vendredi sur le site du Figaro.





"Plus on s'approche de la date de l'élection présidentielle, plus il serait scandaleux de priver la droite et le centre d'un candidat. Je m'en remets désormais au suffrage universel. Ma décision est claire : je suis candidat et j'irai jusqu'à la victoire", affirme M. Fillon, confirmant les intentions que lui prêtaient depuis longtemps Georges Fenech au micro de LCI.