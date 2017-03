Mise en garde contre le vote FN : le commissaire européen à l'Agriculture s'invite dans la présidentielle

Marine Le Pen "adopte la position britannique de faire peur aux agriculteurs et de leur faire croire que tout ira bien si on se débarrasse de l'Europe", a expliqué le commaissaire ilandais. Or, selon lui, les agriculteurs britanniques vont être "les grands perdants" du Brexit et ne toucheront plus d'aides directes de leur gouvernement après 2020".





Phil Hogan a rappelé par ailleurs qu'il souhaite "simplifier" l'actuelle politique agricole commune (PAC) pour aider le maximum d'agriculteurs en difficulté.