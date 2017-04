Mohamed Saou, l'homme qui donne au FN et aux Républicains une nouvelle occasion d'attaquer Emmanuel Macron

Ce vendredi matin sur Beur FM, Emmanuel Macron est revenu sur le cas de Mohamed Saou, référent d’"En Marche !" dans le Val d’Oise. A cause de ses supposés liens avec le CCIF (Collectif contre l’islamophobie en France) et le Parti des indigènes de la République, il y a quelques jours il a été écarté du mouvement, et ce jusqu’à la fin de la campagne.





"Mohamed Saou est un citoyen plein et entier. C’est un responsable plein et entier. Je le respecte. J’admire le travail qu’il a fait. Mais en même temps, il a des responsabilités. Et les messages qu’il a mis sur internet, ce sont des messages qui ont une part de gravité, qui ont touché des gens. Dire ‘Je ne suis pas Charlie’, c’est un message qui blesse aussi des gens et donc oui, il fera l’objet de la procédure comme tout militant. Il est mis en réserve, il n’est pas destitué de ses fonctions, il est référent mais ne participe pas à la campagne. Et le comité d’éthique, qui est compétent sur le sujet, ce qui n’est pas moi, traitera son cas" a d'abord déclaré le candidat. Avant, dans un échange inaudible à la radio mais visible sur le Facebook live de l’émission, de tenir les propos suivants : "Nan, mais il a fait un ou deux trucs un peu plus radicaux. C’est ça qui est compliqué. Mais à côté de ça, c’est un type bien. C’est un type très bien, Mohamed. Et c’est pour ça que je ne l’ai pas viré."