Moqué pour sa voix, Emmanuel Macron se fait désormais coacher... par un chanteur d’opéra

En politique, maîtriser les codes de l’opéra serait-il d’un plus grand poids que ceux du théâtre et la mise en scène ? Mozart et Wagner enconceraient-ils Racine ou Corneille ? Toujours est-il que le candidat à la présidentielle a fait appel à une autre aide, à côté de celle de sa femme : un chanteur d’opéra, en la personne de Jean-Philippe Lafont, un baryton-basse qui a tourné sur les plus grandes scènes du monde, incarnant Don Quichotte, MacBeth, ou encore Otello. Le site l’Opinion le révélait il y a quelques jours : il donne "régulièrement" des cours au candidat, lui apprend à poser sa voix, notamment via un travail physique technique sur la maîtrise vocale.





L’idée de ce coaching aurait été soufflée par Sylvain Fort, conseiller en communication de Macron, et également directeur de la publication de Forumopera.com. Et si, aux dires du Parisien, Emmanuel Macron ne tarit pas d’éloges sur son baryton, ce dernier préfère rester discret, et n’évoque que du bout des lèvres leur collaboration.





Reste que, si le fait peut paraitre loufoque, Emmanuel Macron n’est pas le premier à se faire briefer les cordes vocales. François Hollande avait en 2012 fait appel aux services d’un ancien coach vocal de la Star Academy ,et à ses techniques bien particulières. "Pour ouvrir son diaphragme, le socialiste criait 'orang-outan' de manière répétée dans sa loge avant les meetings", révèle ainsi le Parisien.





De même, Cécile Duflot, l’ex-patronne d’EELV, qui avait une voix irritante, presque d’adolescente criarde, a d’abord soigné le problème médical que lui donnait ce timbre, avant de travailler son intonation avec un orthophoniste. Benoit Hamon et François Fillon travaillent eux, sans coach. "Il a naturellement une voix grave, posée et du coffre ainsi que 36 ans d’expérience des meetings", indique l’entourage du candidat LR au Parisien. Petit tacle en passant, gratuitement.