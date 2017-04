Moratoire sur l'immigration légale : Marine Le Pen précise les contours de sa mesure choc

Un peu plus tôt, la candidate avait également précisé que le moratoire s'appliquerait aussi sur le regroupement familial, qui a été "considérable", et "les titres pour vie privée et familiale". En 2015, environ 11.500 titres de séjour ont été attribués au titre du regroupement familial stricto sensu. Si on observe plus largement la rubrique "immigration familiale", l'an dernier, 88.010 titres ont été attribués (dont 49.000 pour des Français faisant venir leur famille).