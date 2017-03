Décès d'Henri Emmanuelli : Hollande salue une "belle figure morale" qui "s'exprimait avec liberté"

La famille de l'ancien ministre et président PS de l'Assemblée nationale a informé l'AFP du décès d'Henri Emmanuelli dans la matinée de mardi. A la suite de cette annonce, de nombreuses personnalités de gauche ont réagi, via un tweet ou un communiqué. Mais le plus ému à cette annonce était sûrement Benoît Hamon, proche de l'ancien Premier secrétaire du PS. "Ca me bouleverse" a-t-il commenté, les larmes aux yeux, alors qu'il était en déplacement à Bruxelles. Le candidat à la présidentielle a avoué qu'Emmanuelli était comme son "âme sœur ".