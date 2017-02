Nantes : plus de 2000 personnes défilent contre la venue de Marine Le Pen, des débordements

Entre 2.200 et 3.000 manifestants, selon des sources policières et syndicales, se sont réunis samedi après-midi dans le centre Nantes, à la veille de la la venue de Marine Le Pen au Zenith, programmée dimanche après-midi.





"Nous sommes là pour dire à Marine Le Pen qu'elle n'est pas bienvenue du tout dans l'Ouest et Nantes en particulier. On est une terre de solidarité et de progrès social, d'histoire ouvrière, et on ne veut pas se faire voler par des gens qui mentent aux salariés", déclarait Anthony Lemaire de la CGT 44. "Je ne voterai plus jamais", "FN l'imposture sociale au service du patronat, discrimination des immigrés: recul des droits pour tous les salariés", "Bretagne antifasciste. Funérailles na-z-ionales", proclamaient notamment des pancartes.