Nawel Oumer, première victime collatérale de l’accord Hamon-Jadot

L’accord entre Benoît Hamon et Yannick Jadot va faire plusieurs victimes collatérales parmi les candidats socialistes aux législatives. En effet, le texte signé par les deux hommes prévoit de réserver aux écologistes entre 38 et 40 circonscriptions. Et les 10 circonscriptions occupées par des députés sortants EELV seront réservées aux écologistes, explique France Info, qui a dévoilé le contenu de l’accord en exclusivité. Ainsi, Cécile Duflot sera candidate à sa propre succession dans la 6e circonscription de Paris, sans candidat socialiste face à elle, alors que les militants PS y avaient investi Nawel Oumer en décembre dernier.





Nous avons contacté cette dernière, qui, très occupée par son métier d’avocate et sa campagne, nous a renvoyé vers sa conseillère en communication Marieke Liebaert. Lorsque nous lui avons demandé si Nawel Oumer se présenterait quoi qu’il arrive, quitte à abandonner l’étiquette du PS, elle nous a répondu : "Pour l’instant, la question ne se pose pas. Elle est toujours candidate investie et en campagne ! Pour retirer l’investiture d’un candidat, il faut un Conseil national qui n’a pas lieu pour l’instant…."